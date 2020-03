Nach Rekordjahr: Adidas fällt eine Milliarde Euro in China aus

Nach dem wirtschaftlich erfolgreichsten Jahr der Firmengeschichte kämpft der deutsche Sportartikelhersteller Adidas mit den Auswirkungen des Coronavirus. Der wichtige chinesische Markt, wo Adidas im vergangenen Jahr 23 Prozent seiner Gesamtumsätze machte, ist seit Ende Jänner erheblich betroffen.

Adidas-Vorstandschef Kaspar Rorsted erklärte bei der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens am Mittwoch, er rechne mit Umsatzausfällen in Höhe von 800 Millionen bis eine Milliarde Euro in China.