Nach Corona wieder lokal statt global?

Kommt nach „America first“ jetzt „Europa zuerst“? Ist die regionale Wirtschaft nicht der beste Schutz gegen die nächste Pandemie?

Das gescheiterte Handelsabkommen mit den USA (TTIP), das Gezerre um den Brexit und nun die Corona-Krise haben die längst beendet geglaubte Debatte über Sinn und Unsinn der Globalisierung neu entfacht.

Die einen wollen die Abhängigkeit von China und anderen asiatischen Ländern z. B. im Medizinbereich reduzieren. Andere forcieren europäische wie österreichische Plattformen und Kaufhäuser, um die Marktübermacht von Google, Facebook, Amazon & Co zu brechen. Und wieder andere sehen im „Reshoring“, also dem Zurückverlagern von Produktionen und Betrieben aus dem Ausland, die klar krisenfestere, weil lokale Lösung.

„Das ist nichts anderes als Wirtschaftsnationalismus. Die protektionistischen Bestrebungen sind eine Gefahr für Frieden und Wohlstand in Österreich“, sagt Agenda-Austria-Ökonom Hanno Lorenz. Gemeinsam mit Kollegen zeigt er in einer 40-seitigen Arbeit des wirtschaftsliberalen Thinktanks, wie stark Österreich vom freien Welthandel profitiert – ohne dabei negative Entwicklungen (Klima, Arbeitsmarkt etc.) zu übersehen. „Wir müssen die Globalisierungsverlierer besser abfangen und ihnen mit Aus- und Weiterbildung neue Perspektiven geben, um die Akzeptanz der Globalisierung zu erhöhen“, sagt Lorenz.