" Zwei von drei Österreicher nützen den Muttertag, um sich mit Liebe und Geschenken bei ihren Müttern zu bedanken .", fasst Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, die Ergebnisse vom aktuellen Consumer Checks zusammen. Am 11. Mai werden die Mamas heuer wieder reicher beschenkt: Für den Einzelhandel bedeutet das einen zusätzlichen Umsatz von 270 Millionen Euro . 50 Millionen Euro mehr als noch 2024.

Präsent aus dem Supermarkt

Geschenksuchende werden am häufigsten in Supermärkten fündig. Drei von Zehn der Befragten geben an, ein Geschenk beim Discounter oder im Supermarkt zu besorgen. Jeder Vierte kauft in Online-Shops. Auf dem dritten Rang liegen Geschäfte, die außerhalb von Einkaufsstraßen oder Shoppingcenter zu finden sind. Dazu zählen zum Beispiel Gärtnereien oder Gartencenter.