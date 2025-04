Die 5 besten Ideen für personalisierte Geschenke zum Muttertag

2. Selbstgemachtes mit Liebe

Ob selbst hergestellte Pralinen, ein handgeschriebenes Rezeptbuch mit den Lieblingsgerichten Ihrer Mama oder selbst gestaltete Fotogeschenke: Selbstgemachte Präsente zeigen, dass Sie sich Gedanken gemacht und Zeit genommen haben. Mütter schätzen die persönliche Note bei Geschenken ihrer Liebsten.

Schenken Sie ein Lächeln – mit Ihren Lieblingsfotos

Besonders berührend sind persönliche Erinnerungen an unvergessliche Momente, eingefangen in Form von Bildern. Denn wer liebt es nicht, bei Kaffee und Kuchen auf gemeinsame Momente zurückzublicken und über vergangene Geschichten und Anekdoten zu lachen. Besonders einfach funktioniert das Schenken persönlicher Fotogeschenke mit CEWE. Gestalten Sie ein Fotobuch, in dem Sie die schönsten Fotos gemeinsamer Erlebnisse kreativ und individuell in Szene setzen und ergänzen Sie diese mit kurzen Texten oder Zitaten. Das perfekte Last-Minute-Geschenk sind Sofortfotos, die Sie einfach von Ihrem Smartphone an einer CEWE Fotostation ausdrucken können. Ob als selbst gestaltetes Lesezeichen, eingerahmt in einem Bilderrahmen oder als persönlicher Gutschein – die große Produktvielfalt und die zahlreichen Designmöglichkeiten machen es Ihnen leicht, einzigartige Überraschungen in letzter Minute zu kreieren.

Tipp der Redaktion: Wer besonders kreativ sein möchte, kann den Blumenstrauß für die Mama mit persönlichen Fotosteckern aufhübschen. Dafür empfehlen wir Ihnen die Sofortfotosets auszuwählen. Je nach Größe des Blumenstraußes können Sie zwei bis acht Bilder ausdrucken, anschließend zuschneiden, optional den Rahmen nach Belieben bemalen oder mit einem Schleifenband verzieren. Zuletzt werden die Fotos an den Blumenstrauß befestigt – und fertig ist ein ganz individuelles Geschenk für Ihre Mama.