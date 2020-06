Musterschüler Polen mit durchwachsenen Aussichten

Während der Rest E­uropas in Richtung Rezession rutscht und sich das EM-Partnerland Ukraine schweren Menschenrechtsvorwürfen stellen muss, steht Polen inmitten der Krisen als Musterknabe da. Das Land scheint als Einziges in Europa die Lehman-Pleite von 2008 und deren Folgen ohne Rezession überstanden zu haben. Die Wirtschaft, die wie alle anderen Rückschläge einstecken musste, ist in der Europäischen Union mit derzeit drei Prozent sogar die am stärksten wachsende. Selbst in der tiefsten Krise kam Polens Wachstum noch mit einem Plus unterm Strich davon.

Einen besonderen Vorteil genießt die polnische Volkswirtschaft, weil sie nicht so stark von Exporten abhängig ist wie andere europäische Staaten. Als Haupteinflussfaktor für das Wachstum erwiesen sich die privaten Investitionen, stellte die EU-Kommission in ihrer gerade veröffentlichten Frühjahrsprognose fest.