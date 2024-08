Streifenanbau statt Monokultur: Bio-Bauer bringt Insekten zurück

Wenn Walcher in seinen Kescher schaut, lächelt er. Die Anzahl der Schwebfliegen nach drei Jahren Versuchsfläche machen dem Forscher und dem Landwirt Hoffnung. Die wichtigen Bestäuber-Insekten werden wieder mehr. Das sei wichtig, nachdem ihnen I ntensivierung der Landwirtschaft zugesetzt hat. Als Larven sind sie übrigens hervorragende Blattlausjäger . Auch die Zahl der Marienkäfer oder Raubwanzen nimmt zu. Beide können Schädlinge in Schach halten.

Ein Feld wird in Streifen aufgeteilt: Mais, Kartoffel, Ackerbohne, Hafer oder auch Gemüse werden in schmalen Bereichen – die geringste Breite sind drei Meter – nebeneinander angebaut. Im kommenden Jahr werden die Kulturen einfach einen Streifen weitergeschoben.

Schmetterlinge flattern über die Streifen. „Schon nach dem ersten Jahr konnten wir eine Verdoppelung der Biodiversität feststellen“, sagt Stadler. Auf großen agrarischen Produktions- und nicht nur auf kleinen Biodiversitätsflächen können so Nützlinge gefördert werden. Zudem profitiert die Pflanzengesundheit . Stadler wühlt mit den Händen im Boden und gräbt Knollen aus. „Die Erdäpfel sind gesünder als in der Monokultur. Die Krautfäule befällt sie erst später“, erklärt er. Auch der Kartoffelkäfer lässt sich seltener blicken.

Erfahrungen teilen

Ihre Erfahrungen teilt die Arge Streifenanbau mit anderen. Sie will die Methoden in die Breite bringen. Fünf weitere Betriebe aus Ober-, Niederösterreich und dem Burgenland widmen sich bereits dem Streifenanbau. Im Bio-Landgut Esterhazy gibt es auch ein Insektenmonitoring. Auch in Nachbarstaaten gibt es Interesse an den Ergebnissen.

Walcher nimmt die Hofkirchner Schwebfliegen aus dem Netz, sie kommen an die Universität nach Wien. Hier werden sie bestimmt und gezählt. 2023 fanden er und die Studenten 15 verschiedene Schwebfliegen-Arten, drei mehr als ein Jahr zuvor.