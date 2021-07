Monsanto bläst Übernahme von Syngenta ab

Der US-Agrarkonzern Monsanto bläst die geplante Übernahme des schweizerischen Konkurrenten Syngenta ab. Monsanto begründete dies am Mittwoch mit dem ungebrochenen Widerstand der Schweizer.

Auch das zuletzt nachgebesserte Offert hätte nicht ihren finanziellen Erwartungen entsprochen. Monsanto werde sich daher auf seine eigenen Stärken konzentrieren und sein Aktienrückkaufprogramm so bald wie möglich fortsetzen, hieß es.

Monsanto hatte zuletzt 470 Schweizer Franken je Syngenta-Aktie geboten, was den Schweizer Konzern mit knapp 44 Mrd. Franken (40,6 Mrd. Euro) bewertet hätte. Syngenta-Aktien brachen nach der Ankündigung in Zürich um knapp 18 Prozent ein. Monsanto-Papiere sprangen hingegen in New York um fast 7 Prozent nach oben.