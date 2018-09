Millionenschwere Privatpleiten sorgen für Rekordschulden

Indes sind die Firmenpleiten nur um 1,9 Prozent auf 3785 Fälle gestiegen. In der Steiermark haben die eröffneten Fälle stark zugenommen.

In Niederösterreich, dem Burgenland und in Kärnten haben sich die nicht eröffneten Fälle um ein Drittel erhöht. „Letztere kann man mit Todesfällen vergleichen, bei denen man die Todesursache nicht kennt, weil man keine Autopsie durchführt“, sagt Kantner. In diesen Fällen sind nicht einmal jene 2500 bis 4000 Euro an Vermögen vorhanden, um die Verfahrens-Eröffnungskosten bezahlen zu können.Kid Möchel