Millionenpleite eines Sanitär- und Heizungstechnik-Unternehmens

"Ein INTELLIGENTES HEIM ist mehr als nur ein Zukunftstraum – wir lernen Ihrem Heim mitzudenken und unterstützen Sie dabei, auch aus der Ferne den Überblick zu behalten.Ihre Heizung lernt zu erkennen, wenn eine Störung in der Nacht auftritt und informiert unseren Servicetechniker damit wir gleich am nächsten Morgen einen Termin mit Ihnen vereinbaren können. Der Schaden ist behoben, noch bevor Sie eine Veränderung der Raumtemperatur bemerken", heißt es auf der Firmenhomepage. "Je nach Auftrag sind wir in der Lage Ihre Heizungs-, Kühl- oder Sanitäranlage mittels Modem zu steuern, zu regeln und zu überwachen und schenken Ihnen damit die Sicherheit, dass Sie weder im Sommer schwitzen, noch im Winter frieren müssen. Wir realisieren innovative Lösungen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind und die optimale Funktion und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlagen garantieren. Natürlich immer auf dem neusten Stand der Technik, budgetgerecht und termintreu."

Die Rede ist von der WWLA Wärme-, Wasser- und Lüftungsanlagen GesmbH, ein führendes Familienunternehmen im Bereich, Heizung, Lüftung, Sanitär und Bad mit Sitz in Zwölfaxing im Niederösterreich. Sie hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Korneuburg gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer von Creditreform dem KURIER.Es sind rund 130 Gläubiger und 64 Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen bietet umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Heizung, Lüftung, MSR, Alternativenergie, Kühldecken, Sanitär, Fliesen und Bäder an.