Millionenpleite einer bekannten Mietwäsche-Firma: 142 Jobs betroffen

„Gerade weil die Betriebsführung in Gastronomie, Hotellerie sowie im Gesundheitswesen facettenreich und niemals statisch ist, hilft Vienna Textilservice Ihnen mit flexiblen und individuellen Mietwäschekonzepten, regionaler Produktion, höchsten Qualitäts- und Hygienestandards sowie bester Wäschequalität, auf alle Herausforderungen zu reagieren“, heißt es auf der Homepage. Als Familienbetrieb in dritter Generation liegt dem Team die persönliche Betreuung Ihrer Anliegen besonders am Herzen. Unser rascher Service spart Ihnen nicht nur Zeit. Er schafft zufriedene Kunden.“

Die Vienna Textilservice GmbH hat am Handelsgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform. 67 Gläubiger und 142 Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

„Das Familienunternehmen wurde 1979 gegründet und kauft bzw. mietet Wäsche (vorrangig Bettwäsche, Frotteewäsche, Tischwäsche für den Bereich Hotellerie sowie zusätzlich Berufskleidung, Patientenhemden, Inkontinenzunterlagen für Krankenhäuser, Pflegeheime sowie Labore) und vermietet diese an ihre Kunden weiter. In diesem Zusammenhang übernimmt die Antragstellerin auch die Reinigung sowie Wiederaufbereitung der Wäsche und organisiert die Abholung sowie Lieferung“, heißt es weiter.