Mikrokredit-Programm für Arbeitslose bis 2030 verlängert

Im November waren fast 400.000 Menschen in Österreich arbeitslos gemeldet. Das Sozialministerium sowie Erste Bank und Sparkassen setzen nun die Initiative „Der Mikrokredit“ bis 2030 fort, die Menschen in der Arbeitslosigkeit den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtern soll.

Im Rahmen des seit 2011 laufenden Programms werden jeweils bis zu 15.000 Euro an Darlehen gewährt. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, davon sechs Monate tilgungsfrei. Der Zinssatz orientiert sich am 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge von drei Prozent als Fixzinssatz. Sicherheiten sind nicht erforderlich, da die Garantie des Europäischen Investitionsfonds (EIF) das Risiko absichert und somit den Zugang für Gründer erleichtert. Die Ausfallquote der Rückzahlungen liegt laut Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandschefin der Erste Bank, konsequent bei unter 20 Prozent, derzeit bei zwölf Prozent.

42 Prozent der 1.120 Mikrokredite mit einem Volumen von 13,8 Millionen Euro wurden an Frauen vergeben. Die Geschäftsideen reichen von traditionellen Branchen wie Taxi, Mechanik, Physiotherapie und Kosmetik bis hin zu neuen wie App-Entwicklung, E-Mobilität oder Onlinehandel. Ergänzt wird dieses Spektrum durch Dienstleistungen in Beratung, KI, Online-Tools, Marketing, Webdesign und Möbelhandel.

Steigende Nachfrage

Lag die Nachfrage bis 2019 noch bei 70 bis 80 Anfragen im Jahr, so seien es seit der Pandemie im Durchschnitt 150. „Angesichts des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und der Situation am Arbeitsmarkt gehe ich davon aus, dass die Bedeutung des Programms weiter zunimmt“, so Holzinger-Burgstaller.

Damit Bewerber aus ganz Österreich teilnehmen können, werden Hearings sowohl in ausgewählten regionalen Sparkassen als auch online angeboten. Nach der Kreditvergabe begleitet der Unternehmensberater ASEP die Gründer bis zu einem Jahr lang.