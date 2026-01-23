Mietvertrag gekündigt: KTM verlässt Pierers "House of Brands"
Verwaltung und Management von KTM waren bislang in Munderfing. Aus Spargründen wechselt man nun nach Mattighofen.
Der Motorradhersteller KTM verlässt das "House of Brands" in Munderfing, in dem die Verwaltung und das Management untergebracht sind.
Der Mietvertrag mit der Welser MR Immoreal des früheren KTM-Chefs Stefan Pierer wurde gekündigt, berichteten die Oberrösterreichischen Nachrichten am Freitag.
Sparkurs
Aus dem Unternehmen wurde dies bestätigt. Hintergrund ist ein Sparprogramm, das das KTM nach seiner Sanierung fährt.
Die Mitarbeiter, die bisher im House of Brands tätig waren, sollen in die Zentrale nach Mattighofen übersiedeln. Die Produktion von KTM in Munderfing bleibe davon aber unberührt, hieß es.
