Wirtschaft

Microsoft plant freiwilliges Abfindungsprogramm für Mitarbeiter

Erstmals in der Geschichte des Unternehmens.
23.04.2026, 19:30

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FILE PHOTO: A Microsoft logo is seen in Issy-les-Moulineaux near Paris

Der US-Softwareriese Microsoft plant einem Medienbericht zufolge erstmals in seiner 51-jährigen Geschichte ein freiwilliges Abfindungsprogramm für Mitarbeiter. 

Das einmalige Vorruhestandsprogramm stehe US-Mitarbeitern auf der Ebene des Senior Director und darunter offen, deren Alter und Dienstjahre zusammen 70 oder mehr ergeben, berichtete der US-Sender CNBC am Donnerstag unter Berufung auf ein internes Memo.

Massenentlassungen bei Microsoft: Tausende Arbeitsplätze gestrichen

"Wir hoffen, dass dieses Programm den Berechtigten die Wahl gibt, diesen nächsten Schritt zu ihren eigenen Bedingungen zu gehen, und zwar mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens", zitierte CNBC Microsoft-Personalchefin Amy Coleman aus dem Memo, das der TV-Sender einsehen konnte. Microsoft lehnte auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab.

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