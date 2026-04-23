Microsoft plant freiwilliges Abfindungsprogramm für Mitarbeiter

Der US-Softwareriese Microsoft plant einem Medienbericht zufolge erstmals in seiner 51-jährigen Geschichte ein freiwilliges Abfindungsprogramm für Mitarbeiter.

Das einmalige Vorruhestandsprogramm stehe US-Mitarbeitern auf der Ebene des Senior Director und darunter offen, deren Alter und Dienstjahre zusammen 70 oder mehr ergeben, berichtete der US-Sender CNBC am Donnerstag unter Berufung auf ein internes Memo.