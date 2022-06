Metro verkauft verlustreiches Belgien-Geschäft an Sanierer

Der deutsche Großhändler Metro zieht bei seinem verlustreichen Geschäft in Belgien nach mehr als 50 Jahren die Reißleine. Die Tochter Makro Cash & Carry Belgien werden an den Finanzinvestor Bronze Properties verkauft, der sich dafür mit dem auf den Einzelhandel spezialisierten Sanierer GA Europe zusammengetan habe, teilte Metro am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Konzern betreibt in Belgien 17 "Makro"-Supermärkte mit 2.000 Mitarbeitern, die sich an Endverbrauchende richten.