Mercedes-Benz: Schluss mit Luxus

Mercedes-Benz wendet sich einem Zeitungsbericht zufolge von seiner Luxusstrategie ab. Statt sich auf margenstarke Fahrzeuge der Oberklasse zu fokussieren, wolle Konzernchef Ola Källenius nun Premiumautos in allen Preisklassen bauen, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise.

Eine offizielle Kommunikation zu dem Strategieschwenk liegt zunächst nicht vor.