Mercedes-Benz: Schluss mit Luxus
Zusammenfassung
- Mercedes-Benz kehrt laut Medienbericht von seiner Luxusstrategie ab und will künftig Premiumautos in allen Preisklassen anbieten.
- Der Strategiewechsel erfolgt nach einer Phase rückläufiger Nachfrage und zunehmendem Wettbewerbsdruck, insbesondere aus China.
- Im dritten Quartal sank das bereinigte Betriebsergebnis von Mercedes-Benz um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, vor allem wegen schwacher Absätze in China und US-Zöllen.
Mercedes-Benz wendet sich einem Zeitungsbericht zufolge von seiner Luxusstrategie ab. Statt sich auf margenstarke Fahrzeuge der Oberklasse zu fokussieren, wolle Konzernchef Ola Källenius nun Premiumautos in allen Preisklassen bauen, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise.
Eine offizielle Kommunikation zu dem Strategieschwenk liegt zunächst nicht vor.
Schwenk nach nur drei Jahren
Der deutsche Autokonzern mit dem Stern als Logo hatte vor drei Jahren beschlossen, sich stärker auf hochpreisige, luxuriöse Modelle zu verlegen, um zweistellige Renditen zu erreichen. Nach einer Corona-Sonderkonjunktur kühlte sich die Autonachfrage aber weltweit ab.
Der harte Wettbewerb und die schnelle Umstellung auf Elektroautos in China setzen zudem die deutschen Hersteller auf ihrem wichtigsten Markt stark unter Druck. Zuletzt schrumpfte das bereinigte Betriebsergebnis von Mercedes-Benz im dritten Quartal um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, allen voran wegen stark sinkender Absätze in der Volksrepublik und Belastungen durch den US-Importzoll.
