Mehr als 660.000 Euro Falschgeld aus dem Verkehr gezogen

Das österreichische Zollamt stellte 2022 (bis November) in Summe 664.060 Euro sicher. Laut Aussagen des Finanzministeriums sei das bereits mehr Geld, als in den letzten drei Jahren gewesen. „Das aufgegriffene Falschgeld wird erstens rasch aus dem Verkehr gezogen und zweitens auch für weitere Ermittlungen an das Bundeskriminalamt übergeben“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Steigerung von Falschgeld-Aufgriffen

Die auffällige Steigerung an Falschgeld-Aufgriffen begründet die Vorständin des Zollamts Heike Fetka-Blüthner mit den „neuen Spezialisierung“ und „neuen Strukturen“. „Besonders zeigt sich das an der Arbeit der Teams der mobilen Kontrollen und des Reiseverkehrs, die sehr flexibel auf die Anforderungen unserer Analysen reagieren können“, so Fetka-Blüthner.