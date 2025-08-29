Es sei „sinnbefreit“, wenn die Politik mehr Pharmaproduktion in Europa haben will, am Ende aber nur der niedrigste Preis zähle, übt Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog im KURIER-Interview heftige Kritik an der Preispolitik. In Österreich drohe dadurch eine Verschärfung bei den Lieferengpässen. KURIER: Die staatlichen Gesundheitsausgaben laufen aus dem Ruder, die Krankenkassen müssen sparen. Gibt es da noch Spielraum bei den Medikamentenpreisen? Alexander Herzog: Ganz im Gegenteil. Wir haben ein enorm niedriges Preisniveau. Die Medikamentenpreise in Österreich sind niedriger als in vielen anderen EU-Ländern. Die einzige Einsparmöglichkeit wäre, bestimmte Produkte den Patienten nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Sparen auf Kosten der Patienten? Die Politik kann durch eine Niedrigpreispolitik die Medikamenten-Versorgung jederzeit zurückfahren. Das hätte aber einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden zur Folge, weil durch die vielen Therapien Menschen wieder früher gesund werden und zurück ins Arbeitsleben kehren. Sparen bei Medikamenten bedeutet immer auch einen volkswirtschaftlichen Schaden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ STEFANIE OBERHAUSER

Sie beklagen, dass Österreich zu den Ländern mit den niedrigsten Medikamentenpreisen innerhalb der EU zählt. Wie kommt es zu diesem „Österreich-Abschlag“? Österreich ist ein kleiner Markt und der Preisdruck des öffentlichen Gesundheitssystems ist enorm hoch. Die Pharmafirmen sind zugleich durch die hohe Inflation massiv unter Druck geraten. Gestiegene Rohstoff- und Energiekosten sowie neue Regulatorien haben die Produktionskosten in die Höhe getrieben. Besonders betroffen ist die Generika-Branche. Dort wird es wirtschaftlich immer schwieriger, bestimmte Arzneien im Markt zu halten und wir müssen uns mit ständigen Lieferengpässen herumschlagen. Pro Monat werden 20 Produkte vom Markt genommen, unter anderen deshalb, weil der Preis für die Hersteller nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Aber diese Fakten stoßen auf taube Ohren.

Der Pharmaverband Pharmig Der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) vertritt 120 Pharmafirmen mit 18.000 Beschäftigten in Österreich, darunter Boehringer Ingelheim, Pfizer oder Novartis. Die Mitgliedsbetriebe decken 95 Prozent des heimischen Arzneimittelmarktes ab. Alexander Herzog ist seit 2018 Generalsekretär. Zuvor war er in der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft tätig. Pharmig-Präsident ist Boehringer-Ingelheim-RCV-Chef Pavol Dobrocky.

Pharmafirmen können die Medikamenten-Preise ja nicht einfach erhöhen wie im Lebensmittelhandel? Stimmt. Uns geht es nicht so gut wie dem Lebensmittelhandel, sondern wir müssen uns einem Preisfeststellungsverfahren unterziehen. Wir haben einen 100 Prozent staatlichen Eingriff in die Preise. Zugleich handelt es sich aber um privatwirtschaftliche Unternehmen und nicht um Staatsbesitz. Da sagen manche, na gut, bei dem Preis liefere ich eben nicht mehr in dieses Land. Um die Versorgung zu sichern, müssen ab heuer wichtige Medikamente bevorratet werden. Sie waren gegen eine Notfallbevorratung. Warum? Nationale Alleingänge sind hier nicht zielführend. Wir haben immer gesagt, dass eine Bevorratung nur auf EU-Ebene sinnvoll ist. Wenn viele Länder bevorraten, sind die Produkte erst recht nicht verfügbar und können dann auch nicht eingelagert werden.

Für eine bessere Versorgung schlagen Pharmaverbände ein europaweit einheitliches Preissystem vor. Wie soll das funktionieren? Mit einem Grundpreis bei der Zulassung und Zuschlag für reichere sowie Abschlag für ärmere Länder. Die EU-Länder würden dann in Kategorien eingeteilt. Österreich wäre unter den Ländern mit Zuschlägen, Bulgarien und Rumänen beispielsweise hätten Abschläge. Zugleich wäre der Parallelhandel eingedämmt. Das wäre ein Widerspruch zum freien Handel. Die Chance auf Umsetzung ist gering, oder? Derzeit ist das nicht umsetzbar, denn jedes EU-Land pocht im Gesundheitswesen auf seine nationalen Bestimmungen. Mit dem Ergebnis, dass die Preissysteme nicht vergleichbar sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gerhard Deutsch Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog