Mayr Melnhof und Raiffeisen Continuum steigen bei Ceram Group ein

In der Steiermark kommt es zu einer spannenden strategischen Partnerschaft. Die Franz Mayr-Melnhof-Saurau Holding GmbH (FMMS), zu der die Mayr Melnhof Holz gehört, und der Nachfolgefonds Raiffeisen Continuum um Boris Pelikan beteiligen sich mit 20 Prozent an der Ceram Holding Group. Dafür nehmen sie einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Hand. Zur Ceram Holding Group gehört die Ceram Austria GmbH (400 Mitarbeiter), besser bekannt unter ihrer früheren Bezeichnung Porzellanfabrik Frauenthal.

Das Unternehmen ist ein weltweiter Anbieter industrieller Wabenkeramik und Katalysatoren. „Ceram Austria produziert seit 105 Jahren innovative keramische Produkte und Systemlösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Produkte kommen weltweit in der Umwelt-, Energie- und Prozesstechnik zum Einsatz – überall dort, wo Effizienz, Langlebigkeit sowie Emissions- und CO₂-Reduktion entscheidend sind“, heißt es in einer Aussendung. „Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung von Ceram Austria und setzt ein klares Zeichen für den steirischen Weg in der Industrie.“