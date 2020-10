Marktführer AMC will kaum Kinos schließen

Die weltgrößte Kinokette AMC will im Gegensatz zum kleineren Konkurrenten Cineworld ihre Lichtspielhäuser größtenteils offen lassen. Die meisten Kinos in den USA wie auch Europa blieben geöffnet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Erst am Montag hatte die Nummer zwei der Branche, Cineworld, angekündigt, alle Häuser in den USA und Großbritannien vorübergehend zu schließen, nachdem große Filmpremieren wie der James-Bond-Streifen in der andauernden Coronakrise erneut verschoben wurden. Es gebe keine Alternative, sagte Cineworld-Chef Mooky Greidinger zu Sky News. "Aus Liquiditätssicht verlieren wir mehr Geld, wenn wir offen haben."