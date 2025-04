Süßwarenhersteller Manner konnte Gewinn 2024 fast verdreifachen

Das Betriebsergebnis verdoppelte sich von 10,3 Millionen Euro im Vorjahr auf 21,1 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 18,8 Millionen Euro. An die Aktionäre soll laut Vorschlag des Vorstandes eine Dividende von 2,00 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden. Für 2023 lag die Ausschüttung bei 1,60 Euro je Anteilsschein. Für 2025 rechnet der Vorstand mit einem stabilen bzw. leicht steigenden Umsatz. Das Betriebsergebnis und das Ergebnis vor Steuern werden gegenüber 2024 aber geringer ausfallen.

Investitionen in heimische Werke geplant

Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftet Manner 116,5 Millionen Euro seines Umsatzes in Österreich. „Unsere Produktionsstandorte in Wien und Wolkersdorf sind das Herzstück unseres Unternehmens“, so der Vorstand. Für die kommenden Jahre seien Investitionen, vor allem in den Manner-Werken, geplant. Auch in Sachen Nachhaltigkeit will man nachbessern und Investitionen tätigen.