Langsam ziehen auf der Fahrt von Wien nach Budapest die endlos scheinenden Donau-Auen vorbei. Die 82 Kabinen der „MS Primadonna“ sind ausgebucht. Im Bordtheater des komfortabel ausgestatteten Katamarans, dem einzigen Fluss-Kreuzfahrtschiff unter rot-weiß-roter Flagge, erzählt der renommierte Historiker Oliver Rathkolb über die Habsburger-Monarchie, das Thema der Kreuzfahrt ist „500 Jahre Österreich-Ungarn“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andrea hodoschek Schiffseigner Manfred Traunmüller und Historiker Oliver Rathkolb (rechts)

Schiffseigentümer Manfred Traunmüller, leidenschaftlicher Hobby-Historiker, moderiert launig. Der Oberösterreicher, der seine Donau Touristik zu Europas größtem Radreisen-Veranstalter aufbaute, ist der einzige österreichische Donau-Reeder. Ihm gehört das drittgrößte Kreuzfahrtschiff auf der Donau, Kategorie vier Sterne S. Das Cruise-Geschäft ist seit Jahren ein international hart umkämpfter Markt. Die meisten der 120 regelmäßig die Donau befahrenden Schiffe sind in Malta und Zypern registriert, einige wenige in Deutschland und der Schweiz. Der Kostendruck ist enorm, trotzdem hat Traunmüller, der 2000 in die Schifffahrt einstieg, laut eigenen Angaben als einziger Anbieter alle 48 Mitarbeiter an Bord nach österreichischem Kollektivvertrag angestellt. Die Fluktuation, bestätigen Stamm-Gäste, sei daher auch niedrig.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © donau touristik/marlene hackl "MS Primadonna", einziger Katamaran auf der Donau

Entschleunigendes Reisen und dabei die Umwelt schonen. Kläranlagen an Bord sind mittlerweile Standard, im Vorjahr investierte Traunmüller in energiesparende neue Caterpillar-Motoren. „Das Schiff verbraucht pro Tag 1950 bis 2100 Liter Diesel. Zum Vergleich, ein Airbus Frankfurt-New-York und zurück benötigt 105.000 Liter Kerosin“, rechnet er vor. Fluss-Kreuzfahrten werden immer beliebter, mit alljährlichen Wachstumsraten. Die „Primadonna“ war im Vorjahr zu knapp 89 Prozent ausgelastet, heuer dürften es 99 Prozent werden. Und trotzdem stellt sich für Traunmüller die große Frage, ob dieses Geschäftsmodell auf der Donau langfristig Zukunft hat. Das Problem sei der Klimawandel, meint Traunmüller. „Was nützt es uns, wenn wir noch so gut gebucht sind, wenn wir nicht fahren können?“.