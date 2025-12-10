Die Grazer Tochter des kanadischen Magna-Konzerns, die Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG, ist 2024 operativ in die roten Zahlen gerutscht und hat mehrere hundert Stellen gestrichen, wie aus dem im Firmenbuch veröffentlichten Jahresabschluss hervorgeht.

Die Geschäftsführung verwies unter anderem auf die Insolvenz des Kunden Fisker und den Projektabbruch beim Geländewagen Ineos Fusilier. Der Umsatz sank um 44 Mio. Euro auf 4,66 Mrd. Euro.