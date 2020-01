Magna-Europachef: "Makroökonomie macht mir die meisten Sorgen"

Magna-Europachef Günther Apfalter sieht sein Unternehmen für die Herausforderungen am Automarkt gut gerüstet, eine Gefahr sei jedoch die globale Entwicklung. "Die Makroökonomie macht mir die meisten Sorgen. Wir sind da mittendrin", so der Oberösterreicher.

Evolution

Die Umbrüche in der Kfz-Branche - Stichwort E-Mobilität, autonomes Fahren und Industrie 4.0 - hingegen seien keine Revolution, "sondern eine Evolution". Europa habe hier stark aufgeholt und sei mittlerweile ganz vorne mit dabei, insbesondere Deutschland.

Dass der E-Auto-Anbieter Tesla einen höheren Börsenwert als viele alteingesessene große Autohersteller hat, kommentiert Apfalter im APA-Gespräch so: "So lange wer daran glaubt ..." Ein Auto zu entwickeln und zu produzieren sei jetzt nicht die ganz große Herausforderung, entscheidend seien der Verkauf und die Nachbetreuung. "Eine kaputte Stoßstange repariert sich nicht online", so Apfalter. Im Übrigen sei das Recyclingthema bei den Akkus "nicht gelöst".