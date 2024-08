"Glorreiche Sieben" verlieren 1.000 Milliarden Dollar: Abverkauf im Tech-Sektor

Apple und Nvidia führten am Montag einen Ausverkauf bei Technologiewerten an, da Rezessionsängste in den USA und die Entscheidung von Investorenlegende Warren Buffet, seine Beteiligung am iPhone-Hersteller zu reduzieren, eine monatelange Rallye in diesem Sektor beendeten. Die hochperformanten Aktien von Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft und Tesla fielen im vorbörslichen US-Handel um bis zu 12,2 %. Die Verluste bei den Aktien der „Magnificent Seven“ sollten damit fast eine Billion Dollar des kombinierten Marktwertes der Unternehmen auslöschen.

Auch Chip-Aktien, bisher die großen Gewinner im Bereich KI, gerieten ins Straucheln, wobei Advanced Micro Devices, Intel, Super Micro Computer und Broadcom um bis zu 10,3 % fielen. Der Kursrutsch folgte auf einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der die Anleger dazu veranlasste, in sichere Anlagen zu wechseln, und Wetten auslöste, dass die Notenbank Federal Reserve bald die Zinssätze senken muss, um das Wachstum zu unterstützen.

Apple-Fan Buffett stößt Apple ab Am Wochenende erklärte Warren Buffetts Berkshire Hathaway, dass es seine Beteiligung an Apple – der größten Beteiligung des Konglomerats – halbiert habe, was in einer Verkaufswelle bei Aktien Bedenken über die Zukunft der Technologiebranche aufkommen ließ. Unterdessen gerieten auch Nvidia-Aktien unter Druck, nachdem berichtet wurde, dass die Einführung ihrer kommenden KI-Chips aufgrund von Designfehlern um drei Monate verzögert werden könnte, was sich auf Kunden wie den Facebook-Mutterkonzern Meta, Googles Alphabet und Microsoft negativ auswirken könnte.

Keine schnellen Gewinne Nach mehr als einem Jahr der Kursgewinne an der Wall Street sind große Technologiewerte in den letzten Wochen auch aufgrund von Anzeichen unter Druck geraten, dass sich die Rendite aus den beträchtlichen KI-Investitionen länger hinziehen würde, als einige Investoren zunächst erhofft hatten. Die Aktien von Amazon, Microsoft und Alphabet – den drei größten Anbietern von Cloud-Computing-Diensten – fielen, da ihre Gewinnberichte große Wetten auf eine schnelle Umsetzung der KI-Investitionen in Wachstum enttäuschten.