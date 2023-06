Machtkampf in Russland: So könnten Ölpreis und Aktien reagieren

Analysten erwarten nach dem versuchten Söldner-Aufstand in Russland in der kommenden Woche Unruhe an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Einige gehen von einer Flucht in US-Staatsanleihen oder den US-Dollar aus, wenn die Märkte später am Sonntag zunächst in Asien öffnen. Er rechne mit Volatilität an den Rohstoffmärkten, die empfindlich auf politische Schocks aus Russland reagierten, sagte etwa Erik Myersson, Chefstratege für Schwellenländer bei der Bank SEB.

Putin geschwächt

Investmentstratege Alastair Winter bei Argyll Europe sagte, die jetzige Deeskalation bedeute zwar, dass die Märkte nicht so stark ausschlagen würden wie im Fall einer Eskalation. Aber „Putin ist eindeutig geschwächt und es wird weitere Entwicklungen geben“, fügte Winter hinzu. Er erwartet deshalb wie andere Anleger einen steigenden US-Dollar.