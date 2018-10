Lukrative Geschäfte mit Berufskleidung

Die Geschäfte der Firma Reindl mit Sitz in St. Willibald (Bezirk Schärding) brummen. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Unternehmen mehrere Großaufträgen von großes deutsches Handelsunternehmen an Land zeihen können. "Der Big Player hat 720.000 Teile Berufsbekleidung geordert, die über das Jahr verteilt in zahlreichen europäischen Ländern in den Handel kommen", sagt Geschäftsführer Günther Reindl. "Viele renommierte Unternehmen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum setzen auf die Produkte des Familienbetriebs. Allein in den vergangenen zwölf Monaten haben 3500 Kunden auf die innovativen Produkte aus St. Willibald vertraut."

Reindl ist laut eigenen Angaben auch Komplettausstatter für renommierte Unternehmen aus der Energie- und Chemieindustrie. Die Mitarbeiter dieser Großbetriebe werden von Reindl von Kopf bis Fuß mit Arbeits- und Sicherheitsbekleidung ausgestattet. Das Bekleidungssortiment von zehn Artikeln umfasst dabei Thermounterwäsche genauso wie Hitze- und Flammschutzjacken, Schutzhandschuhe oder Schutzbrillen.

Das Unternehmen legt laut eigenen Angaben bei der Produktion der Berufsbekleidung auf die Einhaltung hoher Umwelt- und Sozialstandards großen Wert. So beteiligt sich die Reindl am Umweltprogramm Detox.