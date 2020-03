Lugner bezeichnet Betretungsverbot als "Sauerei"

Trotzdem will Lugner seinen Mietern für April eine Mietreduktion anbieten und die Betriebskosten um 20 Prozent senken, wenn es keine behördliche Regelung gibt. Gut 90 Geschäfte in seinem Einkaufszentrum in Wien seien von dem Betretungsverbot betroffen, nur 18 haben offen. Daher habe er gewisse Kosten reduzieren können, ganz könne er aber das Einkaufszentrum nicht herunterfahren. Auch seine drei Hotels hätten zugesperrt weil sie keine Kunden haben, auch hier rechnet Lugner mit bilateralen Einigungen mit den Betreibern.

Gleiche Auswirkung

"Eine Sauerei" ist es aus Sicht des Geschäftsmanns, dass die Regierung ein " Betretungsverbot" für die Geschäfte ausgesprochen hat und nicht deren Schließung angeordnet hat. Denn im Grunde habe das die gleiche Auswirkung, aber bei einer behördlichen Schließung hätte die Regierung Schadensersatz leisten müssen. Er hält sich offen, dagegen vor Gericht zu ziehen.