Lufthansa-Streik beendet: Betrieb läuft wieder
DIe Lufthansa fliegt wieder. Da zahlreiche Passagiere umgebucht wurden, ist heute mit besonders regem Flugverkehr zu rechnen.
Zusammenfassung
- Der Flugbetrieb bei Lufthansa läuft nach dem Streik wieder planmäßig.
- Am Vortag fielen wegen des Streiks von Piloten und Flugbegleitern rund 800 Flüge aus.
- Am Frankfurter Flughafen wird heute mit besonders viel Flugverkehr gerechnet, um umgebuchte Passagiere zu befördern.
Bei der AUA-Konzernmutter Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte ein Sprecher des Unternehmens in der Früh.
Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen.
100.000 Passagiere betroffen
Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.
Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.
Kommentare