Die AUA-Mutter Lufthansa nimmt nach der Schließung der Zubringer-Tochter CityLine bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm und spart dadurch 40.000 Tonnen Kerosin. Unwirtschaftliche Strecken in Frankfurt und München fielen weg, gleichzeitig würden Strecken in Zürich, Wien und Brüssel ausgeweitet, teilte die Lufthansa am Dienstag mit. Lufthansa streicht Flüge: Kerosinversorgung gesichert Eine neue Streckenplanung für die kommenden Monate werde Ende April oder Anfang Mai veröffentlicht. Die Kerosinversorgung der Gruppe sei in den kommenden Wochen gesichert, für den Sommerflugplan werde "eine weitgehend stabile Treibstoffversorgung" erwartet.

Durch die plötzliche Schließung der bestreikten Tochter Cityline seit Samstag ist bei der Lufthansa eine Lücke von rund 150 Flügen am Tag entstanden. Entsprechende Angaben der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO zum Umfang des Flugprogramms der Airline, die Lufthansa mit Verweis auf Streik- und gestiegene Treibstoffkosten mit nur zwei Tagen Vorlauf aus dem Netz nahm, bestätigte das Unternehmen am Dienstag. Alternative City Airlines seit 2024 in Betrieb VC und UFO hatten die Zubringerfluglinie und die Kernmarke Lufthansa zuvor eine Woche lang mit Streiks lahmgelegt. Jetzt werden Flüge gestrichen, und die Netzplaner der Lufthansa arbeiten an Ersatz durch andere Airlines der Gruppe oder Partner wie Air Baltic.