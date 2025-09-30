Nächster Knaller bei der Lufthansa: Jetzt streiken die Piloten

Bei der deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa droht ein umfassender Streik der Pilotinnen und Piloten. Bei einer Urabstimmung votierte eine sehr deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilte.

Eine große Mehrheit der Beschäftigten von Lufthansa und Lufthansa Cargo unterstütze die Tarifkommission, erklärte die VC am Dienstag. Mit dem Mandat könnten in dem Tarifstreit um die Betriebspension "bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen" eingeleitet werden. VC-Verhandlungsführer Arne Karstens forderte die Lufthansa auf, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.