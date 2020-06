London: Wohnen in der Schuhschachtel

Auf der einen Seite ist die Nachfrage nach Wohnraum im Großraum London ungebrochen. Auf der anderen Seite warnen Experten warnen vor einer Preisblase. Die rasant steigenden Preise können nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds ( IWF) die Erholung der britischen Wirtschaft gefährden. Es gebe einige typische Zeichen für eine Kreditblase, warnte der IWF am Freitag in London. Die englische Notenbank solle beizeiten regulierend eingreifen, um das Finanzsystem stabil zu halten, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde. Hilfsprogramme wie "Help to Buy", die auch Haushalten mit niedrigerem Einkommen ein Darlehen für den Hauskauf ermöglichen, müssen aus IWF-Sicht möglicherweise abgeändert oder vorzeitig beendet werden. In ihrem Programm für die letzten Monate vor der Parlamentswahl im Mai 2015 hatte die Regierung am Mittwoch angekündigt, "Help to Buy" weiter zu fördern.

In dem nun bekannt gewordenen Fall wurden allerdings die Behörden aktiv. Paul Convery, ein Lokalpolitiker der Labour Partei, hat die Baupolizei eingeschaltet. Er vermutet illegale Wohneinheiten. Der Besitzer des Gebäudes, Andrew Panayi, streitet dies jedoch ab. Der Umbau des vierstöckigen Gebäudes in 40 Einzelapartments sei mit Zustimmung der Behörden erfolgt.