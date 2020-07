Gewerkschaft fordert für Eisenbahner drei Prozent netto mehr

In der laufenden Lohnrunde selbst dürfte sich die Gangart verschärfen. Die Arbeitgeber – für die der Fachverband der Schienenbahnen verhandelt – boten am vierten Verhandlungstag am Dienstag dieser Woche magere 1,8 Prozent. Brutto. Hebenstreit: "Das ist ein programmierter Reallohnverlust."

Sollte es in den nächsten Tagen keine substanziellen Annäherung geben, ist bereits für kommenden Dienstag eine Betriebsrätekonferenz in Wien geplant. Hebenstreit: "Wenn es nötig ist, können wir da auch gleich über allfällige Kampfmaßnahmen abstimmen."