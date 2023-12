Lkw-Maut bleibt 2024 gleich, aber CO2-Zuschlag kommt dazu

Zuckerbrot und Peitsche für die heimischen Frächter. Zwar passt die Bundesregierung – wie auch bei Pkw – die Lkw-Maut mit Beginn des Jahres aufgrund der hohen Inflation nicht wie üblich an die Preissteigerungsrate an. Die Branche erspart sich somit ein Plus bei den Mauten von 8,6 Prozent. Denn ab kommendem Jahr wird eine neue CO 2 -Komponente beim Mauttarif eingeführt, aber auch die Komponenten für Lärm und Luftschadstoffe werden adaptiert.