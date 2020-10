Lkw fahren ein Drittel ihrer Kilometer ohne Fracht

Verbesserungspotenzial

In der Schweiz gebe es nur 36 Prozent Leerfahrten, so der VCÖ, der einen Zusammenhang mit der Schweizer Maut auf allen Straßen sieht, während in Österreich Lkw nur auf Autobahnen zahlen müssen. Außerdem werde in Österreich Diesel weniger besteuert als Benzin, was auch zu Umwegtransit führe.

In Österreich könnte der Anteil der Leerfahrten auch durch Logistikmaßnahmen und Anreize zur verstärkten Kooperation zwischen Unternehmen reduziert werden, meint der VCÖ.