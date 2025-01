Dutzende Libro-Standorte vor Schließung, 120 Mitarbeiter betroffen

Wechsel zu Pagro

Von den aktuellen Filialschließungen wären rund 120 Mitarbeiter betroffen. In der Vergangenheit konnten in solchen Fällen diese zur Schwester Pagro wechseln. Bisher habe man diese stets bei Pagro untergebracht, zumal der Handel ohnehin an einem Mangel an Fachkräften leide, sagt Waldhäusl. Er verspricht gegenüber dem Standard, dies weiterhin so zu handhaben. Bei der Übernahme von Pagro seien es 90 Standorte gewesen. Diese Zahl sei auf 160 angewachsen.

In Deutschland wiederum gibt der Konzern seine Diskontkette Pfennigpfeiffer mit 84 Filialen an den Rivalen Tedi ab. Das Closing steht dem Bericht zufolge kurz bevor.