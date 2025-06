Zinssenkungen im Euroraum nähern sich ihrem Ende

Die Konjunktur stottert, während die Inflation sich spürbar einbremst. Damit sind für die Europäische Zentralbank (EZB) die Voraussetzungen gegeben, erneut an den Leitzinssätzen zu schrauben. Spielraum nach unten gibt es noch ausreichend. Daher war die am gestrigen Donnerstag beschlossene Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte – die mittlerweile achte in Folge – eigentlich bereits im Vorfeld der Sitzung des EZB-Rats so gut wie ausgemacht.