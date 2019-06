Lebensmittelkette Hofer: Rückuf eines Spiels wegen Erstickungsgefahr

"Bei dem Steck- und Stapelspiel können sich in seltenen Fällen Kleinteile lösen. Das Spiel darf nicht verwendet werden, da Erstickungsgefahr besteht". teilt Hofer am Freitag mit. Aus diesem Grund veranlassen der Lieferant, die U. Leinss GmbH, und Hofer im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes einen Rückruf der Modelle Bauwerk, Stecktier und Blumenwiese (Artikel Nr. 86076). Weitere Modelle sind nicht betroffen. Das Produkt war vorübergehend in den Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde gestoppt.

Das Steck- und Stapelspiel kann in jeder Hofer-Filiale zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Beleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Für Rückfragen wurde von der HOFER KG eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist:

+43 5 70 30 355 00 (Mo-Fr 7:15-20:00 / Sa 7:15-18:00)