Lebensmittelhandel: An den Öffnungszeiten wird nicht gedreht

Randzeiten. Der Ansturm auf die Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte hat erneut die Gewerkschaft der Privatangestellten ( GPA) auf den Plan gerufen. Aufgrund der Hamsterkäufe will die GPA die Öffnungszeiten im Lebensmittelhandel in der Früh und am Abend einschränken – auf 8.30 Uhr bis maximal 17.00 bis 18.00 Uhr.

Die GPA behauptet, dass die Beschäftigten im Lebensmittelhandel überlastet seien und der Warentransport nur noch mittels Nachtschichten zu bewältigen sei.