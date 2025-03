Viel zu kleine Schrift: Grundpreise in Supermärkten oft kaum lesbar

"Unerfreulich ist, dass es nun bei Billa, Billa Plus und Interspar auch teilweise Preisschilder gibt, deren Grundpreise eine Schriftgröße von nur 2 mm haben und somit nicht gut lesbar sind", heißt es im Testbericht. Hierbei handle es sich vorwiegend um Doppel-Preisschilder (Zwei Preise für zwei verschiedene Produkte). Bei allen anderen untersuchten Märkten beträgt die Schriftgröße der Grundpreise zwischen 3 und 4 Millimeter, was gut lesbar ist.

Keine oder falsche Angaben

Bei einzelnen Produkten fehlte die Grundpreisauszeichnung völlig oder die Maßeinheit, auf die sich der Grundpreis beziehen soll, war falsch. So sollte bei Geschirrspülmittel laut Gesetz die Angabe pro Liter angeführt werden. Im Onlineshop von DM wurden jedoch nur pro 100 Milliliter ausgezeichnet.

Ein weiteres Problem ist nach wie vor, dass es bei einigen Produktkategorien innerhalb mancher Geschäfte zwei verschiedene Maßeinheiten gibt, auf die sich der Grundpreis bezieht.

So wird etwa Käse bei Billa und Hofer sowohl pro Kilogramm als auch pro 100 Gramm ausgezeichnet, Speiseeis bei Billa Plus und Interspar sowohl pro Kilogramm als auch pro Liter. Bei Billa wurde der Grundpreis von alkoholfreiem Bier in zwei Filialen pro 500 ml ausgezeichnet, in einer dritten Filiale aber pro Liter. Dies ist umso mehr verwunderlich, da die Preisschilder in allen 3 Filialen elektronische Preisschilder waren.