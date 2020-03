Laudamotion führt Geisterflüge durch

Wie die APA erfuhr, wird in Luftfahrtkreisen vermutet, dass Laudamotion diese Leerflüge macht, weil sie viele Piloten, aber weniger Techniker in Wien haben und sich so die aufwendige Wiederinbetriebnahme, die nach 48 Stunden Stehzeit nötig wird, ersparen wollen. "Also sie lösen den Zustand, die Flugzeuge bereit zu halten, über Leerflüge, ökologisch betrachtet nicht so super", so der Insider.

AUA-Flotte großteils "eingewintert"

Bei der größten heimischen Fluglinie, der Austrian Airlines, ist dagegen ein Großteil der Flotte stillgelegt. AUA-Chef Alexis von Hoensbroech sagte vergangene Woche, man habe die Maschinen "eingewintert". So wurden beispielsweise die Triebwerke mit Planen abgedeckt. Die AUA-Techniker müssen aber etwa die Ruder weiterhin regelmäßig bewegen, damit diese nicht korrodieren. Auch die Lager müssen laufend geschmiert werden. Bei längeren Stehzeiten müssen Tests gemacht werden, wie eine Triebwerksüberprüfung.