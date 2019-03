Lauda: Neuer Name, neue Flieger, neue Flugziele

Die Ryanair-Tochter Laudamotion hat sich endgültig vom Zusatz "Motion" verabschiedet. Die Billigfluglinie nennt sich aus Marketing-Gründen nur noch " Lauda", gab Geschäftsführer Andreas Gruber am Mittwoch bei der Vorstellung neuer Uniformen bekannt. Diese ähneln den Uniformen der AUA-Flugbegleiterinnen - nur die roten Strumpfhosen fehlen.

"Wir sind einfach rot-weiß-rot, da gibt es nicht allzu viel Auswahl", so Gruber. Auf den Plakaten, den Fliegern und nun auf den Uniformen ziert ein geschwungenes "L" den Schriftzug " Lauda". Der rechtliche Firmenname bleibe zwar Laudamotion GmbH, aber marketingtechnisch sei Lauda prägnanter und einfach zu kommunizieren. Die Firma mit 790 Mitarbeitern, davon 450 in Österreich, hat dort im Concorde Business Park neue Büros für 150 Mitarbeiter bezogen. Die Techniker und das Flugpersonal haben aber weiter Räumlichkeiten am Flughafen.