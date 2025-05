Land der Gemütlichen? So viel arbeiten die Österreicher im EU-Vergleich

Dann folgen die Norweger mit 33,7 Stunden. – gefolgt von Deutschland, Österreich und Dänemark mit jweils 33,9 Stunden. Gibt es dafür aus österreichischer Sicht eine Erklärung? Ja.

Österreichs Arbeitsmarkt ist gleich mit mehreren strukturellen Herausforderungen konfrontiert: Die Bevölkerung wächst vor allem bei den über 65-Jährigen, während die Zahl der Erwerbstätigen stagniert.

Zweithöchste Teilzeitquote

Gleichzeitig bleibt die Erwerbsbeteiligung Älterer in Österreich unter dem EU-Schnitt, Österreich hat - nach den Niederlanden übrigens - die zweithöchste Teilzeitquote in der EU. Laut Statistik Austria arbeiten mehr als die Hälfte der Frauen über 35 in Teilzeit.

Neben der hohen Teilzeitquote stellt die im EU-Vergleich unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung der über 55-Jährigen eine weitere strukturelle Herausforderung für den Arbeitsmarkt dar.

Während 2022 im EU-Schnitt 62,3 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig waren, betrug diese Quote in Österreich nur 56,4 Prozent. In Schweden waren es 77,3 Prozent – am anderen Ende des Rankings lag Luxemburg mit 46,6 Prozent.

Die längsten Arbeitszeiten in der EU haben übrigens die Griechen mit 39,8 Stunden; es folgten Bulgarien (39,0), Polen (38,9) und Rumänien (38,8).

In den angrenzenden Regionen arbeiten die Türken am meisten.