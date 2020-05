Länder blockieren Einlagensicherung

In einem Brief an Schelling lehnen die Finanzreferenten das Gesetz aus sachlichen Gründen ab. Die heimischen Banken seien durch die Stabilitätsabgabe, Beiträge zu Abwicklungsfonds auf nationaler und europäischer Ebene sowie den Kosten für die Finanzmarktaufsicht "ohnehin bereits schwer beeinträchtigt". Außerdem verfüge Österreich seit Langem über ein funktionierendes System von Einlagensicherungen für jeden der fünf Banksektoren, eine Änderung sei nicht nötig. Die Beteiligung des Staates an der Einlagensicherung wiederum würde außerdem das Vertrauen in die Finanzmärkte stärken. Doch Schelling ist aufgrund einer EU-Vorgabe verpflichtet, das Gesetz bis zum 3. Juli 2015 umzusetzen.

Mit einer " Retourkutsche" an Schelling habe, beteuert man im Umfeld Sobotkas, die Kritik an der Neuordnung der Einlagensicherung nichts zu tun. Was allerdings auffällt: Am stärksten vom HETA-Zahlungsausfall betroffen ist die Hypo NÖ, die allein rund 400 der 800 Millionen Euro stemmen muss.