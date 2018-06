Kuriose Freisprüche im Schmiergeld-Prozess um Nationalbank-Tochter

Im Strafverfahren rund um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen an ausländische Notenbanken durch die Nationalbank-Gelddruckerei OeBS wurde diese Woche das letzte Kapitel beendet.

Der Wiener Richter Christian Noe hat die zwei angeklagten Anwälte Klaus A. und Friedrich F. im zweiten Aufguss dieses Korruptionsverfahrens freigesprochen, obwohl sie Millionenbeträge in Form von Schmiergeld unter anderem über eine panamaische Briefkastenfirma an staatliche Empfänger in Aserbaidschan transferiert haben sollen. Damit soll die Nationalbanktochter OeBS unter anderem Banknoten-Druckaufträge der Nationalbank aus Baku an Land gezogen haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.