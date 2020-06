Kundgebung vor Douglas-Filiale wegen Entlassung

Laut früheren Angaben von Douglas hat das Unternehmen nichts gegen einen Betriebsrat. "Allen Mitarbeitern steht es natürlich auch frei, sich in Betriebsräten zu organisieren, wenn vor Ort die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Entsprechend stehen wir einem Wunsch nach einem Betriebsrat auch in unseren Filialen in Österreich offen gegenüber", hatte es seitens Douglas geheißen. In Deutschland gibt es seit 2017 einen Gesamtbetriebsrat.

Rechtsstreit

Der Fall beschäftigt jedenfalls seit längerer Zeit die Gerichte. Im vergangenen Sommer hatte Sabrina E. gemeinsam mit zwei anderen Kolleginnen, die einen Betriebsratswahl bei Douglas Österreich initiieren wollten, ihre Kündigungen mit Hilfe der GPA-djp bei Gericht angefochten. Das Arbeits- und Sozialgericht Wien erklärte die Kündigung Anfang Juni für rechtsunwirksam. Sabrina E. hatte nach dem Gerichtsurteil angekündigt, sich nun weiterhin für die Gründung eines Betriebsrates im Unternehmen einzusetzen.