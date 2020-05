Kürzere Leine für die Finanzindustrie

Der Wahlkampf macht’s möglich: Plötzlich kündigt die deutsche Regierung neue Maßnahmen zur verschärften Kontrolle und Haftung großer Banken und Versicherungen an. Finanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU) will laut Handelsblatt am Mittwoch im Kabinett überraschend einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem nun doch der Druck auf die Banken für mehr Transparenz und weniger Risken erhöht werden soll. Bisher hat Schäuble wegen der Konkurrenz in Europa wenig getan.