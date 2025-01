KTM-Pleite: 23 potenzielle Investoren haben sich gemeldet

Im Insolvenzverfahren des Motorradherstellers KTM AG werden heute in der Prüfungstagsatzung die Weichen für eine Sanierung gestellt.

Quote von 30 Prozent

Das Unternehmen will seinen Gläubigern 30 Prozent Quote bieten, doch das geht nur, wenn ein oder mehrere Investoren einsteigen. Laut Aktenlage gibt 23 potenzielle Investoren. "Es handelt sich dabei sowohl um strategische wie auch um Finanzinvestoren", heißt es im Bericht des Sanierungsverwalters. Der Investor W. soll bereits ein indikatives Angebot gelegt haben, wobei aber das österreichische Insolvenzrecht nicht ausreichend berücksichtigt worden sein soll.

"Weiters ist dem Sanierungsverwalter bekannt, dass man an einem Plan zum Kauf des lebenden Unternehmens in Form eines Asset-Deals für den Fall des Scheiterns des Sanierungsplans der Schuldnerin gearbeitet wird", heißt es in dem Bericht.