Platz für 6.000 Passagiere: Mega-Kreuzfahrtschiff verlässt Dock

Nach rund siebenjähriger Bauzeit verließ am Samstag in Wismar eines der weltweit größten Kreuzfahrtschiffe, die „Disney Adventure“, das Dock. Dort war sie zusammengesetzt worden. Die coronabedingte Insolvenz der MV-Werftengruppe 2022 hatte den Bau des etwa 340 Meter langen Schiffes maßgeblich verzögert. Nun soll es am Ausrüstungskai den letzten Schliff erhalten