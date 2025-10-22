Refurbed sichert sich weitere 50 Mio. Euro für Expansion

Der Online-Marktplatz für generalüberholte Gebrauchsgüter, Refurbed, hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde rund 50 Mio. Euro bei Investoren geholt. Als neue Refurbed-Miteigentümer mit an Bord sind bekannte Namen wie Alex Zubillaga, der an Spotify, Wallapop und Fever beteiligt ist, und die Investmentgesellschaft von Paco Riberas von Orilla, die bereits in europäische Marktplätze wie Vinted, Playtomic und Cabify investierte.

Geld floss auch von den Bestandsinvestoren Evli Growth Partners, Bonsai, Almaz, C4 Ventures und der Wiener Speedinvest.

Refurbed hat seit der Unternehmensgründung im Jahr 2017 rund 170 Mio. Euro bei Investoren eingesammelt. Die in Wien gegründete Online-Plattform ist neben Österreich und Deutschland in neun anderen europäischen Ländern aktiv.