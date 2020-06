Kreditvergabe an Firmen gestiegen

Die Unternehmen in der Eurozone decken sich in der Coronakrise verstärkt mit Bankkrediten ein. Geldhäuser reichten im Mai 7,3 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im April hatte es bereits ein kräftiges Plus von 6,6 Prozent gegeben.

"Noch ist die Zunahme der Kredite an den privaten Sektor vermutlich auf eine starke Beanspruchung bestehender Kreditlinien zurückzuführen, ein Hinweis auf eine starke Investitionstätigkeit ist es unseres Erachtens nicht", sagte Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba.